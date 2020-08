Covid, in Francia 5.453 contagi in 24 ore. In Gran Bretagna 1.108. Il ministro della Salute: “Possibili lockdown locali molto estesi” (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo il record di venerdì, nella giornata di sabato scendono a 5.453 i nuovi casi di coronavirus confermati in Francia, dove il presidente Emmanuel Macron non ha escluso un nuovo lockdown. E sono 400 le persone in terapia intensiva contro le 387 di venerdì. Non manca però chi continua a sostenere tesi negazioniste: tra le 200 e le 300 persone si sono riunite a Parigi per protestare contro l’uso obbligatorio delle mascherine al grido di “libertà, libertà” e con il sostegno di alcuni gilet gialli. Intanto un avvertimento analogo a quello di Macron è arrivato dal ministro della Salute inglese, Matt Hancock, che in un’intervista al Times ha spiegato: “Se i casi aumentano dobbiamo adottare lockdown ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Su @atlanticomag @marco_cesario sulla Francia che si prepara al peggio sul Covid - Tg1Raiofficial : Continuano ad aumentare i casi covid in #Europa. L'#Ungheria ha deciso di chiudere le frontiere dal primo settembre… - Adnkronos : #Covid, in #Francia quasi 5500 nuovi casi: mai così tanti da metà aprile - fattoquotidiano : Covid, in Francia 5.453 contagi in 24 ore. In Gran Bretagna 1.108. Il ministro della Salute: “Possibili lockdown lo… - Dome689 : RT @Open_gol: Perché la Francia è di nuovo in emergenza Covid? I ricercatori: «I cittadini hanno abbassato l’attenzione, uno su due non man… -