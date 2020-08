Covid, ieri 1462 contagi su 97mila tamponi. In Sardegna aperta un'inchiesta, navi o voli speciali per il rientro dei turisti (Di sabato 29 agosto 2020) Sui tanti contagiati pochissimi ricoveri, 47 in più rispetto al giorno precedente, e 7 in terapia intensiva. Flavio Briatore lascia oggi il San Raffaele Leggi su tg.la7

Tommasolabate : Chi può permettersi di non avere paura del virus. E chi non può permettersi questo lusso. Due o tre cose su #covid… - SenatoStampa : #DecretoAgosto. I contenuti del decreto-legge del 14 agosto illustrati ieri dai relatori, sen. Errani e Manca, nel… - acffiorentina : ??| Comunicato stampa ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positi… - Le_Paginedi : RT @Tommasolabate: Chi può permettersi di non avere paura del virus. E chi non può permettersi questo lusso. Due o tre cose su #covid e #Br… - andtundo : #Macron 8 giorni fa escludeva totalmente lockdown per ondata #Covid. Ieri - 8 giorni, ripeto - marcia indietro comp… -