Covid, Forza Italia denuncia: ecco cosa accade a chi rientra dalla Sardegna (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Segreteria Cittadina Benevento Forza Italia – Partito popolare. “Si segnala l’avventura di un gruppo di giovani cittadini beneventani rientrati dalla Sardegna domenica 23 agosto. Hanno allertato l’ASL locale per conoscere l’iter corretto da seguire e per autodenunciarsi. Hanno dovuto inoltrare una pec. Poi al danno la beffa, perchè con notevole ritardo, solo mercoledì 26 hanno avuto la risposta telefonica che avrebbero dovuto prenotare il tampone a pagamento, al costo di 80 euro (ma non si sa quando sarebbe stato possibile e quanto tempo avrebbero dovuto attendere per il risultato). Il gruppo di vacanzieri ha optato per un centro ... Leggi su anteprima24

