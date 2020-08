Covid, due nuovi positivi ad Aversa: sale l’allarme nel Casertano (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Ancora contagi ad Aversa. Due i nuovi positivi al Covid registrati nella giornata odierna, per un totale di 56. Lo ha comunicato il sindaco Alfonso Golia nel suo consueto post social delle 19. “Ci sono stati comunicati 2 nuovi casi, pertanto il numero complessivo di casi attualmente positivi nella nostra città è di 56. Un saluto e un augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini. La situazione al momento (e fortunatamente) non è drammatica, ma gestibile, trattandosi di casi che riusciamo a isolare. Questo non significa prenderla alla leggera, – aggiunge il primo cittadino – anzi…Sapete bene che basta poco per far alzare la curva del ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid, due nuovi ricoveri e altre ventitre positivi in provincia Città della Spezia Roma, migranti positivi al Covid tentano fuga: botte e morsi a medici e ufficiali. Tensione all'ospedale militare al Celio

Tensioni all'ospedale militare del Celio a Roma. Tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel nosocomio perché positivi al Covid, hanno scatenato il finimondo nella struttura, ...

Covid-19: sono 70 i nuovi casi di cui 50 nel nord Sardegna

Cagliari, 29 agosto 2020 – Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 70 nuovi casi, 65 identificati in seguito all’attività di screening e 5 per sospetto diagnostico. Resta ...

