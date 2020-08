Covid, controlli e test: guida al tampone per il rientro in città. Cosa fare paese per paese (Di domenica 30 agosto 2020) Sarà ricordata come l?estate dei tamponi. Dopo il ?liberi tutti?, che ci ha consentito di viaggiare all?interno dei confini europei, il rientro è stato... Leggi su ilmessaggero

stanzaselvaggia : “Tachipirina e bottiglia gelata sulla fronte”. La ragazza che elude i controlli in Sardegna e sale sul traghetto co… - Viminale : Controlli anti #Covid_19 del #28agosto. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?64.730 persone, 108 sanzionate; ??8.… - pdnetwork : Tanti gli agenti aggrediti nel corso di controlli sul rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Esprimiamo solidariet… - ilmessaggeroit : Covid, controlli e test: guida al tampone per il rientro in città. Cosa fare paese per paese - franconemarisa : RT @Viminale: Controlli anti #Covid_19 del #27agosto. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?67.367 persone, 43 sanzionate; ??7.405 attivit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid controlli Covid, controlli e test: guida al tampone per il rientro in città. Cosa fare paese per paese Il Messaggero Venezia 2020. La prima grande mostra cinematografica ai tempi del coronavirus

L’attrice Anna Foglietta condurrà le serate di apertura e di chiusura della 77. Mostra d’arte cinematografica di Venezia. La cerimonia di apertura si potrà vedere in diretta nelle sale cinematografic ...

“Tampone molecolare, disposizioni non chiare”

Le disposizioni del Dr.Marini, nuovo direttore del distretto sanitario, per l’esecuzione di tamponi molecolare per l’individuazione del coronavirus non hanno una facile lettura, per usare un eufemismo ...

L’attrice Anna Foglietta condurrà le serate di apertura e di chiusura della 77. Mostra d’arte cinematografica di Venezia. La cerimonia di apertura si potrà vedere in diretta nelle sale cinematografic ...Le disposizioni del Dr.Marini, nuovo direttore del distretto sanitario, per l’esecuzione di tamponi molecolare per l’individuazione del coronavirus non hanno una facile lettura, per usare un eufemismo ...