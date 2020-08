Covid bollettino Lazio, contagi ancora in salita: 171 in 24 ore (103 a Roma). Il 60% per rientri dalle vacanze (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus. Su 13mila tamponi effettuati nel Lazio, oggi si registrano 171 casi (ancora in salita rispetto ai giorni precedenti). Dei nuovi positivi 103 sono a Roma. Nessun morto. Si... Leggi su ilmessaggero

