Covid, bollettino di oggi: 1.444 nuovi contagi, netta crescita dei guariti (Di sabato 29 agosto 2020) Covid bollettino 29 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. I nuovi contagi in Italia oggi sono 1.444, in lieve calo: ieri erano stati 1.462. Dall’inizio dell’emergenza sono 266.853 gli italiani che hanno contratto il virus. Un solo decesso nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 35.473. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 23.156, ma con un incremento di soli 121 positività in 24 ore. I guariti, invece, salgono di ben 1.322 unità e in totale sono adesso 208.224. In Emilia-Romagna su 10mila tamponi accertati 149 nuovi casi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in ... Leggi su urbanpost

