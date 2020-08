Covid, aumento dei contagi in Sardegna. Il medico: "Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da ferie per l'emergenza" (Di sabato 29 agosto 2020) Nell'ospedale sassarese arrivano anche i casi più gravi dei focolai della Costa Smeralda. Il post dell'infettivologo: "Molti hanno pensato che fosse finito, ma la realtà è un'altra" Leggi su repubblica

lorepregliasco : Questa settimana rispetto alla media delle precedenti 4 i casi COVID crescono oltre 3 volte la crescita dei tamponi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - Agenzia_Ansa : #Covid: prosegue impennata contagi, +845. Le vittime 6. Il dato di ieri mai stato così alto dal lockdown #ANSA - alfredotec6 : RT @Sabina1956: Fra le varie conseguenze della scellerata gestione della #sanità in #Lombardia e i nuovi casi #covid in aumento, c'è il rif… - Miti_Vigliero : RT @MrLin27: Covid, aumento dei contagi in Sardegna. Il medico: 'Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da fer… -