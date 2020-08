Covid al Moscati: negativi i tamponi effettuati sul personale e sui pazienti del reparto di Cardiologia (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus in Irpinia, medico del Moscati positivo 28 agosto 2020 Hanno dato esito negativo i tamponi naso-faringei effettuati sui pazienti ricoverati e sul personale in servizio nell'Unità operativa ... Leggi su avellinotoday

Hanno dato esito negativo i tamponi naso-faringei effettuati sui pazienti ricoverati e sul personale in servizio nell’Unità operativa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di ...È ricoverato in isolamento, presso l’area Covid del Pronto Soccorso del Moscati, il dipendente della Provincia di Avellino, risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è in attesa del risultato del tamp ...