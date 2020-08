Covid a Cortina, il 26enne positivo: “Da Porto Rotondo alla montagna perché per il tampone ero negativo”. A decine in fila per il test (Di sabato 29 agosto 2020) Cortina e il Covid. La tranquilla cittadina nella Dolomiti è alle prese con i controlli e non pochi dopo il Cortina Summer Party, un tradizionale ritrovo vip tra le montagne, con stand gastronomici e abiti tirolesi (non obbligatori ma graditi). E ieri 28 agosto, come richiesto dal presidente del Veneto Luca Zaia, tutti in fila per i test gratuiti con tampone, in modalità drive-in, presso lo Stadio del Ghiaccio. Il contagiato, stando a quanto riportato da Il Messaggero, è un ragazzo romano di 26 anni tornato dalle vacanze in Sardegna, vacanze che ha poi proseguito a Cortina. Il Cortina Summer Party è definito uno degli eventi più “vip” della stagione ampezzana e si tratta di un picnic con cucina di alto ... Leggi su ilfattoquotidiano

