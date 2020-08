Covid: a Berlino in piazza contro la Merkel. La polizia carica i manifestanti (video) (Di sabato 29 agosto 2020) “Sfortunatamente non abbiamo altre opzioni: abbiamo avvicinato il leader della manifestazione e lo abbiamo informato che questa sarebbe stata sciolta dalla polizia”. Lo ha scritto la polizia di Berlino su Twitter, spiegando che le persone non mantenevano fra loro la distanza richiesta e la maggior parte non indossava la mascherina. La polizia tedesca sostiene di aver dovuto intervenire per sciogliere la manifestazione dopo aver cercato di negoziare con gli organizzatori. “Tutte le misure precedenti non hanno portato al rispetto delle prescrizioni”, secondo gli agenti governativi. Secondo le stime ufficiali circa 18mila le persone si sono adunate a Berlino per la manifestazione. Ma dalle immagini sui Social i numeri sono largamente sottostimati. Sul posto sono stati ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in migliaia a #Berlino contro le misure anti #Covid. Il corteo è stato poi sciolto dalla polizia per… - HuffPostItalia : Corteo contro misure anti-Covid sciolto a Berlino. La polizia: 'Distanziamento fisico non rispettato' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, polizia di Berlino scioglie corteo contro norme anti-Covid #berlino - GianBoe : RT @pbecchi: ora al Tg1: “a Berlino i negazionisti del covid con sigle di estrema destra”. È tutto falso. A Berlino ci sono centinaia di mi… - lecceto : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in migliaia a #Berlino contro le misure anti #Covid. Il corteo è stato poi sciolto dalla polizia per il man… -