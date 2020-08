Covid, 23 ricoveri agli Infettivi di Sassari. Il medico: "Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da ferie per l'emergenza" (Di sabato 29 agosto 2020) Nel reparto sassarese arrivano anche i casi più gravi dei focolai della Costa Smeralda. Il post dell'infettivologo: "Molti hanno pensato che fosse finito, ma la realtà è un'altra" Leggi su repubblica

sole24ore : Aumento dei contagi, aumento dei ricoveri, corto circuito lavoro/scuola/famiglia: ecco i 3 scenari tracciati dall’O… - zazoomblog : Covid 18 ricoveri agli Infettivi di Sassari. Il medico: Gli idioti sottovalutano noi richiamati da ferie per lemerg… - LaTvNonDiceChe : RT @SebastianTano90: @riktroiani Eppure li mettono nel bollettino come ricoveri intensivi covid..... Perché? se sono li per altri motivi e… - GF48677239 : @Scacciavillani Ditei quella dei contagi. Ricoveri e decessi poytebbero essere frazionali proporzioni della prima ,… - TINAGULLI1 : RT @tatjana31: @AlessandraPredo @mariavenera2 @VittorioSgarbi Davvero??allora mi spuegherai perché i ricoveri stanno aumentando ci sono anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricoveri Covid 19 Puglia, Fitto: «Ricoveri asintomatici discutibili, ministro Speranza verifichi» La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus: oltre 838.270 vittime in tutto il mondo

29 agosto 2020 Il coronavirus ha ucciso almeno 838.271 persone da quando l'epidemia è emersa in Cina lo scorso dicembre, secondo un conteggio della France Presse che si basa su dati ufficiali e aggior ...

Quali segni di natura “psichiatrica” può lasciare il coronavirus

Studio dei ricercatori del San Raffaele di Milano su 402 pazienti: le conseguenze più frequenti della malattia sono insonnia, ansia e depressione I dati relativi all’indagine di sieroprevalenza hanno ...

29 agosto 2020 Il coronavirus ha ucciso almeno 838.271 persone da quando l'epidemia è emersa in Cina lo scorso dicembre, secondo un conteggio della France Presse che si basa su dati ufficiali e aggior ...Studio dei ricercatori del San Raffaele di Milano su 402 pazienti: le conseguenze più frequenti della malattia sono insonnia, ansia e depressione I dati relativi all’indagine di sieroprevalenza hanno ...