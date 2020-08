Covid-19, tre nuovi positivi a San Nicola Manfredi (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTre nuovi positivi al Covid-19 a San Nicola Manfredi. E’ quanto si legge dalla pagina facebook del Comune. “Cari concittadini, – si legge – l’Unità di prevenzione epidemiologica dell’Asl di Benevento ci ha comunicato che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati su tre residenti del nostro comune. Si tratta di soggetti che abitano a Contrada Iannassi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che sono stati contagiati da un loro congiunto rientrato da una vacanza all’estero e che vive in una altra regione. Ai nostri tre concittadini, che sono già da qualche giorno in isolamento domiciliare, auguriamo una pronta negativizzazione, e a tutti ricordiamo di continuare a ... Leggi su anteprima24

Tommasolabate : Chi può permettersi di non avere paura del virus. E chi non può permettersi questo lusso. Due o tre cose su #covid… - matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l’emergenza immigrazione, nel mondo reale tre nigeriani p… - lucianonobili : Non é così, Roberto. Se lo avessimo fatto, oggi Salvini governerebbe l’Italia coi pieni poteri, avrebbe gestito l’e… - elena1962mar1 : RT @matteosalvinimi: ?? ULTIM'ORA Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l’emergenza immigrazione, nel mondo reale tre nigeriani posi… - cri11 : RT @FrancescoLollo1: Tre nigeriani positivi al Covid devastano un reparto del Celio di Roma e aggrediscono a botte e morsi alcuni militari… -