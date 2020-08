Covid-19, resta alto il numero di nuovi positivi in Campania: il bollettino (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a salire il numero di nuovi positivi in Campania. Nella giornata di ieri erano stati 183 i tamponi che avevano appurato il contagio da coronavirus, mentre nelle ultime 24 ore il numero è salito a 188. Di questi 80 sono casi di rientro: 51 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri. Dai allarmanti quelli diffusi dall’Unità di Crisi regionale, che fanno passare in secondo piano i 13 guariti. Questo il quadro della situazione: positivi del giorno: 188 (*) Tamponi del giorno: 4.359 Totale positivi: 6.612 Totale tamponi: 406.749 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 445 Guariti del giorno: 13 Totale guariti: 4.396 (di cui ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid resta Intesa Governo-Regioni sul Covid in classe: “Con un solo positivo la scuola resta aperta” La Stampa Finisce l’era di Italo all’Osteria di Rubbiara: «Papà era stanco. Ora è giusto innovare»

Il proprietario di uno dei templi della cucina modenese lascia al figlio «Con me, nella sfida, ci sono Sandro Fazio e Beppe Bove» MODENA. Da alcune settimane qualcosa sta cambiando in uno dei templi ...

Briatore lascia il San Raffaele

Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica risultando positivo al coronavirus. L'imprenditore, a quanto si apprende, ha lasciato l'ospedale a bordo di ...

