Covid-19 in Italia: 1444 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore (Di sabato 29 agosto 2020) Stabile il numero dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di ieri. Sono dunque 266.853 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute.nelle ultime 24 ore è stato esaminato un numero record di tamponi: 99.108, per un totale di 8.509.618 dall’inizio del contagio. Ieri i tamponi analizzati erano 97.055.L’unico decesso delle ultime 24 ore si è registrato in Veneto. Ieri erano stati 9. Il totale delle vittime è di 35.473. ‘Boom’ di guariti nelle ultime 24 ore: sono stati 1.322 (ieri 348) e adesso sono 208.224 in tutto. Le persone ... Leggi su huffingtonpost

