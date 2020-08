Covid-19: il bollettino di oggi, 29 Agosto. Contagi e tamponi (Di sabato 29 agosto 2020) Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i Contagi da Coronavirus oggi, sabato 29 Agosto! Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! A fronte di un nuovo incremento del numero dei tamponi si è registrato anche un incremento del numero dei casi! Il sottosegretario alla salute Sandro Zampa, rinnovando l’invito a tutti a scaricare l’app di Immuni, ha detto che, ad oggiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitinterno : Covid bollettino Lazio, contagi ancora in salita: 171 in 24 ore (103 a Roma). Il 60% per rientri dalle vacanze - StampaVercelli : Covid, il bollettino del 29 agosto segnala venti contagiati in più sul territorio della provincia - fra_marro7 : RT @Libero_official: Centomila tamponi e un morto: #Covid, è davvero emergenza? Occhio anche ai ricoveri #bollettino - avv_fabriziorug : @Cartabellotta Perché non dice che, nel bollettino di oggi ci sono 1322 guariti ed un solo deceduto, ammesso che si… - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: Covid Italia, bollettino oggi 29 agosto 2020: 1.444 nuovi casi, un morto. Quasi 100 mila tamponi. Aumentano malati in te… -