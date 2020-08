Covid-19, il bollettino del 29 Agosto: soltanto un decesso (Di sabato 29 agosto 2020) Covid-19 bollettino del 29 Agosto: soltanto un decesso registrato nella giornata di oggi. Nel Molise trovati soltanto due positivi, è il numero più basso tra le regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato il bollettino odierno sullo stato della pandemia di coronavirus in Italia. Il bilancio è di 1.444 contagiati in più rispetto alla … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive ... casi (+xx, ieri erano 11.379). Qui il bollettino nazionale. Questa è la mappa del contagio in Italia ...Palermo - Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti, cinque provengono dalla Campania e uno dal Venezuel ...