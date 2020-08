Covid, 1444 nuovi contagi, un morto, più ricoveri in terapia intensiva. A Roma cresce la paura (Di sabato 29 agosto 2020) Covid, il virus non molla. E adesso Roma trema… Sono 1444 i nuovi contagi nell’emergenza di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 266.853 secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri si segnala un decesso. Roma trema: nel Lazio i dati registrano altri 171, di cui 103 nella capitale. Le vittime dall’inizio della crisi sono 35473. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 79, con un aumento documentato di 5 unità in più rispetto a ieri. I guariti segnalati nelle ultime 24 ore sono 1.322 e portano il numero complessivo a 208.224. Numero record di tamponi: da ieri sono stati eseguiti 99.108 test, che fanno salire il totale a 8.509.618 controlli eseguiti. Dunque, anche per ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : Covid-19 in Italia: 1444 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore - SecolodItalia1 : Covid, 1444 nuovi contagi, un morto, più ricoveri in terapia intensiva. A Roma cresce la paura… - infoitinterno : Attualità - Covid -19 : Sale la curva in Campania con 188 contagi e in Italia sono 1444 - mauro09073948 : Covid, 1444 nuovi contagi in Italia - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Covid-19 in Italia: 1444 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 1444 Covid, 1444 nuovi contagi in Italia Adnkronos Coronavirus, oggi in Italia lieve calo dei contagi (+1444) con una sola vittima

Lieve calo dei contagi da Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore. Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi, che sfiorano quota 100m ...

Coronavirus, i casi positivi sono 1444, 149 in Emilia Romagna

Bologna (aggiornamento 28 agosto). Situazione stabile al livello dei giorni scorsi. A livello nazionale record di tamponi con 99.108 (+ 2.043 rispetto a ieri), 1.444 positivi (-18) e un decesso. Cresc ...

Lieve calo dei contagi da Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore. Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi, che sfiorano quota 100m ...Bologna (aggiornamento 28 agosto). Situazione stabile al livello dei giorni scorsi. A livello nazionale record di tamponi con 99.108 (+ 2.043 rispetto a ieri), 1.444 positivi (-18) e un decesso. Cresc ...