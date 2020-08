Cosmetici naturali: dalla frutta, i principi attivi vegetali che fanno bene alla pelle (Di sabato 29 agosto 2020) Cosmetici naturali: i prodotti ricchi di principi attivi della frutta sfoglia la gallery L’Italia è tra i Paesi leader in Europa per quanto riguarda il biologico, con oltre 68mila agricoltori e più di 10mila imprese di trasformazione che testimoniano le nostre eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Nei primi nove mesi del 2019, secondo i dati Iri (Istituto per la ricostruzione industriale), le linee bio hanno inciso per il 7,7 per cento sui consumi, con una crescita dell’8 per cento. Un trend forte anche ... Leggi su iodonna

annarita443 : RT @Massimo20_Pod: A chi serve una macchina del tempo quando basta andare a #Pompei ? Tra le meraviglie emerse dai secoli le ciotole di ter… - GaiaGaudenzi : RT @Massimo20_Pod: A chi serve una macchina del tempo quando basta andare a #Pompei ? Tra le meraviglie emerse dai secoli le ciotole di ter… - BooksVegBioEco : Officina naturae è nata da un esigenza importante: realizzare cosmetici naturali e detersivi ecologici ed efficaci - elipez58 : RT @Massimo20_Pod: A chi serve una macchina del tempo quando basta andare a #Pompei ? Tra le meraviglie emerse dai secoli le ciotole di ter… - LeonardoMacchi7 : RT @Massimo20_Pod: A chi serve una macchina del tempo quando basta andare a #Pompei ? Tra le meraviglie emerse dai secoli le ciotole di ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmetici naturali Viaggio in Salento: terra di aloe vera e cosmetici naturali e... Amica Fondotinta L’Oréal per una pelle splendente

SALUTE E BENESSERE - Tra i tanti cosmetici utili al make-up, il fondotinta è senz’altro il primo e più importante da scegliere. Un buon fondotinta, infatti, migliora e affina la grana dell’epidermide, ...

Prodotti Made in Italy: il meglio della cosmesi bio

La cosmesi bio sta diventando sempre più ricercata e sono tantissimi i brand in commercio. Ecco una guida ai migliori prodotti Made in Italy in fatto di bellezza! Con un fatturato di oltre 12 miliardi ...

SALUTE E BENESSERE - Tra i tanti cosmetici utili al make-up, il fondotinta è senz’altro il primo e più importante da scegliere. Un buon fondotinta, infatti, migliora e affina la grana dell’epidermide, ...La cosmesi bio sta diventando sempre più ricercata e sono tantissimi i brand in commercio. Ecco una guida ai migliori prodotti Made in Italy in fatto di bellezza! Con un fatturato di oltre 12 miliardi ...