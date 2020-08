Così una donna si è infettata nel bagno dell’aereo partito da Milano durante il lockdown (Di sabato 29 agosto 2020) Il fatto sarebbe avvenuto il 30 marzo durante l’evacuazione di 300 sudcoreani. Secondo uno studio dell’Università di Seoul il contagio sarebbe avvenuto nell’unico posto in cui la giovane si era tolta la mascherina Leggi su corriere

chetempochefa : “Nel nostro Paese, così come non si premia il merito, non si punisce chi trasgredisce. C’è una mentalità che porta… - FratellidItalia : Ecco i “veri cazzari del virus”. Qualcuno regali a Zingaretti una calcolatrice, così eviterà altre figuracce. Per f… - matteosalvinimi : Con una piazza così a Montevarchi (Arezzo) un venerdì pomeriggio di agosto, posso solo dirvi GRAZIE. Se voi ci siet… - venusgomvez : RT @risfiorire: Dire a una persona disabile “non so come fai a vivere così” nemmeno è un complimento, come “io non ce la farei mai!”. Neanc… - Idols94 : RT @stopridingmyD: Lo dico? Lo dico. Il ciclo non é stata poi un'idea così originale. Sputare glitter dalla Gina una volta al mese con ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Così una Daniele Novara: «In classe con la mascherina dai 6 anni. Così la scuola si è fatta commissariare dalla sanità» Corriere della Sera