Così la Azzolina blocca la scuola. Dalle mascherine alla quarantena, 10 nodi senza risposta (Di sabato 29 agosto 2020) La scuola è letteralmente in tilt. Famiglie, studenti, insegnanti, segreterie, presidi, aziende, esperti dell’education: tutti nel vortice delle indecisioni e delle decisioni sbagliate della Azzolina e di questo governo. A pochi giorni dalla ripresa, fissata ottimisticamente per il 14 settembre, i dubbi sono ancora tanti. Troppi. Claudio Tucci su Il Sole 24 Ore ha messo in fila i 10 nodi focali di questa riapertura strampalata. Si parte dalla questione mascherina: “Il Comitato tecnico scientifico ne impone l’utilizzo dai 6 anni e lo esclude nel segmento 0-6. In questi giorni, alcuni govematori e qualche esperto, hanno messo in dubbio l’utilità in classe di questa protezione. Famiglie e studenti si chiedono come comportarsi: soprattutto, se rimarrà ... Leggi su ilparagone

davidealgebris : Azzolina e Arcuri hanno buttato soldi. Si vergognano e così secretano tutto. Siamo noi che paghiamo questi banchi.… - fattoquotidiano : Insulti sessisti a Lucia Azzolina in un gruppo Facebook leghista, lei commenta: “Nessuna dovrà mai più leggere comm… - HuffPostItalia : Azzolina pubblica insulti sessisti ricevuti. E scrive: “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi' - Giancar70336148 : RT @Nury07833353: La Azzolina replica a Salvini: “La scuola resti fuori dalla campagna elettorale perché così si spaventano le famiglie e g… - ScoiattoloG : @AzzolinaLucia Purtroppo la politica funziona così. Quando la Azzolina viene criticata anche senza insultarla è un… -

