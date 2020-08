“Cosa abbiamo trovato nel bosco”. Viviane e Gioele, la notizia dopo l’ultimo sopralluogo a Caronia (Di sabato 29 agosto 2020) Sono state trovate delle tracce ematiche, nella notte, durante i rilievi con luminol eseguiti nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpicino del piccolo Gioele Mondello. Ma non si sa se appartengono ad animali o all’uomo. A darne conferma è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha partecipato agli accertamenti durati tutta la notte. Sono stati fatti anche dei prelievi da alcuni animali, cani e suini neri dei Nebrodi, per poi tracciarne il Dna e poi fare le comparazioni con quello sul corpicino del piccolo Gioele, ritrovato senza vita da un volontario lo scorso 19 agosto. “Durante le ricerche eseguite ieri sono state trovate delle tracce ematiche con il luminol, ma non si sa se sono di ... Leggi su caffeinamagazine

