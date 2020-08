Corteo contro misure anti-Covid sciolto a Berlino. La polizia: "Distanziamento fisico non rispettato" (Di sabato 29 agosto 2020) La polizia di Berlino ha sciolto il Corteo contro le misure restrittive imposte per il Covid-19 a causa del mancato rispetto del Distanziamento sociale. Lo ha reso noto la polizia sul suo profilo Twitter. I manifestanti non hanno rispettato le norme nonostante “le nostre continue richieste” e nonostante ci fosse la possibilità di rimanere distanziati, si legge nel tweet.La manifestazione, alla quale prendono parte almeno 18mila persone, era stata autorizzata dopo una battaglia in tribunale.Il governo regionale di Berlino aveva cercato di vietare la protesta, citando le manifestazioni che si sono tenute all’inizio del mese in cui non sono state rispettate le ... Leggi su huffingtonpost

La polizia ha sospeso la protesta in corso a Berlino contro le misure anti-Covid per mancato rispetto delle regole sul distanziamento. «La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte (dei man ...

