Coronavirus, Vittorio Sgarbi vieta la “mascherina senza necessità” nel suo Comune (Di sabato 29 agosto 2020) Nel bene e nel male, Vittorio Sgarbi è destinato a far notizia. Come opinionista televisivo incline ad esplosioni di rabbia, ma anche come parlamentare in Aula, e ora nel paesino del viterbese in cui è stato eletto sindaco. Con una ordinanza, infatti, Vittorio Sgarbi ha vietato l’uso della mascherina “senza necessità“. L’ordinanza di Vittorio Sgarbi a Sutri Che fosse critico nei confronti delle misure anti-Coronavirus, è risaputo. Lo ha dimostrato anche recentemente, da promotore del convegno definito negazionista che ha fatto finire nella bufera anche Andrea Bocelli. Ora, è passato ai fatti per quel che può, ossia con una ordinanza sindacale nel ... Leggi su thesocialpost

AndreaAsilo : RT @Libero_official: 'Non siamo ladri o terroristi'. #Sgarbi, clamorosa ordinanza: cosa succede a chi indossa la mascherina nel suo comune… - MaurizioFuochi : RT @noitre32: 'Qual è l'emergenza? Lo sapete che...'. Sgarbi, 'scandalo' in diretta: 'Negazionista' | Video - perrero_s : RT @Libero_official: 'Non siamo ladri o terroristi'. #Sgarbi, clamorosa ordinanza: cosa succede a chi indossa la mascherina nel suo comune… - RomaCaputMundi_ : RT @Libero_official: 'Non siamo ladri o terroristi'. #Sgarbi, clamorosa ordinanza: cosa succede a chi indossa la mascherina nel suo comune… - SeratEnrico : RT @Libero_official: 'Non siamo ladri o terroristi'. #Sgarbi, clamorosa ordinanza: cosa succede a chi indossa la mascherina nel suo comune… -