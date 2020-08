Coronavirus, Usa: morto bambino di un anno in Georgia (Di sabato 29 agosto 2020) Scioccante notizia quella che arriva dagli Usa: nello Stato della Georgia un bambino di appena un anno è morto di Coronavirus. È a tutti gli effetti una notizia sconvolgente quella che arriva dagli Usa. Oltre alle dinamiche nazionali riguardanti le prossime elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, a tenere banco, nelle ultimissime ore, è la notizia della morte di un bambino di appena un anno per “mano” del Coronavirus. Il fatto è successo nello Stato della Georgia e la vicenda è iniziata a circolare nelle ore della notte italiana. Poi la conferma: il piccolo è morto a causa del Covid-19. Quest’ultimo è una delle vittime più piccole della ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - akkthooModi : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 185,901 ????BRA: 119,594 ????MEX: 63,146 ????IND: 62,713 ????GBR: 41,486 ????ITA: 35,472 ????FRA: 3… - RambrakshYadav : Most coronavirus deaths: ????USA: 185,901 ????BRA: 119,594 ????MEX: 63,146 ????IND: 62,713 ????GBR: 41,486 ????ITA: 35,472 ????F… -