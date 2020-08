Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Un 25enne è il primo possibile caso di reinfezione negli Usa (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono oltre 24,5 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 830mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 29 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Un 25enne è il primo possibile caso di reinfezione negli Usa – Un uomo di 25 anni residente a Reno, in Nevada, potrebbe essere il ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.462 nuovi casi con 97mila tamponi, 9 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati - Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Spagna 3.829 nuovi casi nelle ultime 24 ore #spagna - alessandro_rota : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news. Scuola: il 14/09 potrebbero mancare 300mila docenti. LIVE -