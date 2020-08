Coronavirus, Sassari: mascherine obbligatorie tutto il giorno (Di sabato 29 agosto 2020) A Sassari, a seguito dell’aumento contagi nella Regione, è stata emanata un‘ordinanza che rende obbligatoria la mascherina per tutto il giorno. Il vice sindaco di Sassari Gianfranco Meazza, ha annunciato l’entrata in vigore di un’ordinanza comunale che sarà valida dal 30 di Agosto fino al 7 Settembre. La misura obbliga tutti i cittadini a indossare … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coronavirus Sardegna, a Sassari obbligo di mascherine all'aperto tutto il giorno - Open_gol : Antonio Pintus, medico a Sassari, si rivolge «agli idioti che ancora oggi sottovalutano la pandemia»: «Rientriamo t… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Sassari scatta l'obbligo di mascherine anche all'aperto #coronavirus - zazoomblog : Coronavirus a Sassari scatta lobbligo di mascherine anche allaperto - #Coronavirus #Sassari #scatta - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Sassari scatta l'obbligo di mascherine anche all'aperto #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sassari

Mascherine obbligatorie anche all'aperto 24 ore su 24 a Sassari. Lo ha deciso il vicesindaco Gianfranco Meazza con un'ordinanza che sarà in vigore fino al 7 settembre, a seguito dell'impennata dei cas ...Il suo nome è Antonio Pintus ed è un medico infettivologo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in Sardegna. Si sta parlando di lui per un post che ha condiviso su Facebook. Un selfie con ...