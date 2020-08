Coronavirus Sardegna, a Sassari obbligo di mascherine all'aperto tutto il giorno (Di sabato 29 agosto 2020) mascherine obbligatorie anche all'aperto 24 ore su 24 a Sassari. Lo ha deciso il vice sindaco della città Gianfranco Meazza, con un'ordinanza valida da domenica 30 agosto 2020 al 7 settembre, a seguito dell’aumento dei casi di Coronavirus nel nord della Sardegna (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

fattoquotidiano : Coronavirus, in provincia di Milano 133 casi: 81 in città. Il direttore dell’Ats: “Indizi di alta trasmissibilità,… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,3% Regioni con… - Corriere : Eliana Michelazzo e il contagio in vacanza in Sardegna: «Sto malissimo e ho paura» - dbgiovanna : RT @Avvenire_Nei: #COVID?19 Lieve calo dei contagi. Ma in Sardegna registrati 70 nuovi casi - Kameel38408204 : RT @Avvenire_Nei: #COVID?19 Lieve calo dei contagi. Ma in Sardegna registrati 70 nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sardegna Covid, aumento dei contagi in Sardegna. Il medico: "Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da ferie per l'emergenza" la Repubblica Covid-19, aggiornamento. 10 nuovi casi positivi in provincia di Ferrara, 4 con sintomi

Sono 10 i nuovi contagi nella provincia di Ferrara, nell’aggiornamento di oggi, venerdì 28 agosto, sulla situazione epidemiologica legata a Covid-19 emanato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Az ...

Covid, rientro a casa dei turisti infetti. Piano della Regione, si punta sulle navi

È al lavoro anche in queste ore il tavolo tecnico sul piano per far rientrare a casa i turisti risultati positivi in Sardegna o che sono tra i “contatti stretti” di chi è stato contagiato dal Covid-19 ...

Sono 10 i nuovi contagi nella provincia di Ferrara, nell’aggiornamento di oggi, venerdì 28 agosto, sulla situazione epidemiologica legata a Covid-19 emanato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Az ...È al lavoro anche in queste ore il tavolo tecnico sul piano per far rientrare a casa i turisti risultati positivi in Sardegna o che sono tra i “contatti stretti” di chi è stato contagiato dal Covid-19 ...