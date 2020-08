Coronavirus: rischio chiusura anticipata hotel Sardegna (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus. Appello presidente Federalberghi Paolo Manca, “Isola è sicura”. Gli hotel sardi provano a resistere. Ma rispetto allo scorso anno a settembre rischiano di lavorare con una percentuale in meno di turisti del 70-80%. E Federalberghi lancia l’allarme: “Ci sono tutte le condizioni per far capire che il clamore mediatico sulla Sardegna è ingiustificato e che nell’isola si può trascorrere una vacanza tranquilla e sicura – spiega all’ANSA il presidente Paolo Manca – ma se non si raggiunge almeno il 35% molti alberghi saranno costretti a chiudere prima del tempo sull’onda di quello che sta succedendo alle discoteche”. Difficile fare un discorso con numeri sulle prenotazioni: “Questo è stato l’anno del last minute – spiega ... Leggi su limemagazine.eu

VincenzoDeLuca : COVID-19: RIENTRI, APPELLO AI GIOVANI ??#CORONAVIRUS: Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a q… - azulette : RT @Cartabellotta: Pandemia #coronavirus suggerisce obsolescenza dell'art. 656 del codice penale. Diffondere #fake e teorie che spingono a… - laquilablog : Covid, “lavoratori fragili”, rischio cattedre vuote a settembre #cattedre #coronavirus #lavoratorifragili… - winxinpensione : RT @Cartabellotta: On. #Sgarbi, torni ad occuparsi di arte. Le Sue parole disorientano gli italiani, danno una mano al #coronavirus e metto… - Annamaribel4 : RT @Cartabellotta: On. #Sgarbi, torni ad occuparsi di arte. Le Sue parole disorientano gli italiani, danno una mano al #coronavirus e metto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rischio Coronavirus: rischio chiusura anticipata hotel Sardegna Agenzia ANSA Allarme vaccino antinfluenzale, niente dosi per le farmacie: a rischio 1,2 milioni di siciliani

Allarme vaccino antinfluenzale in tutta Italia. Con la risalita della curva di contagi da Covid-19, quest'anno in tantissimi ricorreranno alla vaccinazione volontaria antinfluenzale, in quanto i sogge ...

Viva la Repubblica dei tamponi

Realismo sì. Allarmismo anche no, grazie. Ci sono almeno due buone ragioni per non essere troppo pessimisti rispetto al tema della riapertura delle scuole. La prima ragione ha a che fare con le notizi ...

Allarme vaccino antinfluenzale in tutta Italia. Con la risalita della curva di contagi da Covid-19, quest'anno in tantissimi ricorreranno alla vaccinazione volontaria antinfluenzale, in quanto i sogge ...Realismo sì. Allarmismo anche no, grazie. Ci sono almeno due buone ragioni per non essere troppo pessimisti rispetto al tema della riapertura delle scuole. La prima ragione ha a che fare con le notizi ...