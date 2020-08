Coronavirus Puglia, salgono ancora i contagi: 65 su 2.753 test. 56 positivi nel Barese: 29 rientrati da viaggio in Calabria (Di sabato 29 agosto 2020) BARI - Continuano a salire i contagi da Covid 19 in Puglia: su 2.753 test per l'infezione sono stati registrati 65 casi positivi: 56 solo in provincia di Bari, 3 nella provincia BAT, 5 in provincia di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

