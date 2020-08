Coronavirus, primo caso negli USA di paziente infettato 2 volte: “Se la reinfezione è possibile in un tempo così limitato, possibili implicazioni sull’efficacia dei vaccini” (Di sabato 29 agosto 2020) Notizie di possibili reinfezioni da Coronavirus Sars-CoV-2 finora erano arrivate da Hong Kong. Ora un uomo di 25 anni di Reno, in Nevada, potrebbe essere il primo paziente negli Stati Uniti ad essere stato contagiato due volte. Secondo uno studio pubblicato dalla School of Medicine della University of Nevada, l’uomo era risultato positivo al Covid lo scorso aprile e poi era stato dichiarato guarito, dopo due test negativi. A giugno la seconda diagnosi, questa volta con sintomi molto più gravi, con una polmonite che ha richiesto il ricovero e la somministrazione dell’ossigeno. Anche uno dei suoi genitori, con il quale il giovane ha vissuto da quando era stato dichiarato guarito, si è ammalato a giugno. “I test genetici di entrambi gli episodi ... Leggi su meteoweb.eu

