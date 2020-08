Coronavirus, primo caso di paziente di nuovo infetto negli Usa (Di sabato 29 agosto 2020) Un giovane 25enne del Nevada sarebbe il primo caso documentato di re-infezione da Covid-19 negli Stati Uniti. La Cnn riporta i risultati di uno studio dell'Università del Nevada Reno School of ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo Coronavirus, primo caso di paziente di nuovo infetto negli Usa TGCOM Turismo Italia: "perde 36,7 miliardi per crollo dei viaggi internazionali"

Secondo le ultime ricerche condotte dal World Travel & Tourism Council (WTTC), l'economia italiana dovrebbe perdere 36,7 miliardi di euro a causa del crollo dei viaggi internazionali nel 2020. Il WTTC ...

Covid in Sardegna, positivi non segnalati e tracciamenti mai fatti: la procura indaga sui locali

Sardegna, per l'epidemia esplosa nei locali della Costa Smeralda ora le valutazioni sul rispetto delle regole sono doppie. La magistratura dovrà capire se la gestione di tutti i club abbia rispettato ...

