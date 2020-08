Coronavirus, prima frenata: stabili i contagi (1.444) anche se crescono ancora i tamponi. Guariti sopra quota mille (+1.322) e un decesso – Il bollettino della Protezione civile (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Il bollettino del 29 agosto Stabile il numero di casi di Coronavirus in Italia: oggi sono +1.444 contro i +1.462 di ieri e i +1.411 del giorno prima, come riporta il bollettino della Protezione civile. Il numero totale dei contagi è di 266.853 dall’inizio della pandemia. Oggi un decesso contro i +9 registrati ieri e i +5 del giorno prima. In totale sono 35.473. Il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di +99.108 contro i +97.065 di ieri. Il totale dei test, dall’inizio del monitoraggio, è arrivato a 8.509.618. Segno che, nelle ultime settimane, si stanno facendo moltissimi ... Leggi su open.online

Manca poco al ritorno degli studenti tra i banchi di scuola. Una ripartenza caratterizzata da nuove regole e procedure per contenere il Covid-19. I primi a mettere piede in aula saranno bambini e giov ...

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino della regione Piemonte: nessun nuovo caso nel Biellese

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.763 (+73) rispetto ...

