Coronavirus, Oms: “Nuovi contagi tra stadi, discoteche e luoghi di culto” (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, aumentano i contagi in Europa e nel mondo. A confermarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, evidenziando quali sono stati i luoghi che hanno portato a tale situazione. Coronavirus, aumentano in tutta Europa i contagi dopo le recenti aperture post lockdown. A confermarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, pronunciatasi in merito attraverso la figura del … L'articolo Coronavirus, Oms: “Nuovi contagi tra stadi, discoteche e luoghi di culto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

