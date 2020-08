Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino per il 29 agosto (Di sabato 29 agosto 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio dopo i 166 casi di ieri nel bollettino della regione: articolo in aggiornamento I dati sul Coronavirus nel Lazio di ieri (dal Messaggero)L’assessorato regionale alla Sanità rende noto che è stato quintuplicato il numero di tamponi e test rapidi effettuati nell’ultima settimana nel Lazio. “Un grande sforzo di messo in campo per il testing e il tracciamento. Ieri sono stati effettuati oltre 14 mila tamponi con un tempo medio di 48-72 ore per avere i risultati. “Se ci sono ritardi sono dovuti alla mole enorme degli ultimi giorni” sottolineano dall’assessorato aggiungendo che comunque si stanno “estendendo i test rapidi con risposta in mezz’ora ... Leggi su nextquotidiano

