Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino per il 29 agosto (Di sabato 29 agosto 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione dopo i 316 contagi di ieri: 289 positivi e nessun decesso. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che passano da 17 a 18. I tamponi effettuati sono 18.701. Tra i nuovi positivi 38 sono debolmente positivi e 9 sono stati tracciati in seguito a test sierologici. Aumentano i ricoverati nei reparti covid: sono 185, 13 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda la ripartizione tra le province dei nuovi casi. A Milano 140 contagi di cui 86 a Milano città. Brescia 35 contagi, a Monza e Brianza 27, Bergamo 18 casi, Como 14. Varese 10 positivi in più, Lecco 8, come Pavia. Mantova 7 casi, Cremona 5 e Lodi 3. Solo Sondrio oggi è a zero casi. i dati di ieri Fino a ... Leggi su nextquotidiano

