Coronavirus: oggi 1.444 nuovi casi, sfiorato il record di 100mila tamponi (Di sabato 29 agosto 2020) Secondo il bollettino del Ministero della Salute, calano lievemente i contagi al 29 agosto: i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 1.444, contro i 1.462 delle 24 ore precedenti. Solo una vittima in più, si legge nel report, per un totale di deceduti dall'inizio della pandemia di 35.473. il dato importante è fornito dai tamponi: sfiorato il record di 100mila con 99.108 test in sole 24 ore. I casi totali sono 266.853, di cui 23.156 persone attualmente positive, mentre i guariti sono 208.224 (+1.322). Sono 79 attualmente i pazienti in terapia intensiva, +5 rispetto al giorno prima e in aumento per il secondo giorno consecutivo. Calano i ricoverati con sintomi (-10) per un totale di 1.168 unità.

