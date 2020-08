Coronavirus: nel milanese 140 casi, 86 in città (2) (Di sabato 29 agosto 2020) (Adnkronos) - Come numero di nuovi casi, dopo Milano seguono Brescia (35), Monza (27), Bergamo (18) e Como (14). A Sondrio non si registrano nuovi contagi, a Cremona sono cinque i positivi al Covid19 di oggi, a Lecco 8, a Lodi 3. La provincia di Mantova ha 7 nuovi casi, Pavia 8, Varese 10. Leggi su liberoquotidiano

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - repubblica : Coronavirus, cittadino americano infettato per la seconda volta, è il quarto caso nel mondo - Agenzia_Ansa : L'età media dei casi diagnosticati è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione: è quanto emerge nel document… - Corriere : Così una donna si è infettata nel bagno di un aereo (partito da Milano) - Carmine13051963 : RT @francescatotolo: Nel frattempo, a #Londra manifestazione contro le stringerti misure per il contenimento del #coronavirus. Perché invec… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, la Corea del Sud esaurisce i posti letto la Repubblica Coronavirus: 29 nuovi positivi in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Sono 29 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, cinque sono migranti. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 70 ...

Coronavirus: 92 casi in più rispetto a ieri

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,6 x100.000 residenti contro ... Oggi al Porto di Livorno, nel corso di un sopralluogo effettuato ...

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - Sono 29 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, cinque sono migranti. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 70 ...Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,6 x100.000 residenti contro ... Oggi al Porto di Livorno, nel corso di un sopralluogo effettuato ...