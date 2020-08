Coronavirus, negli Usa oltre 5,9 milioni di casi (Di sabato 29 agosto 2020) Washington, 29 ago. (Adnkronos) - In 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati almeno 46.156 nuovi casi di Covid-19. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University (Jhu), riportati dalla Cnn. In totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 5.917.817 i contagi negli Usa. Primo Paese al mondo per numero di casi e vittime, gli Stati Uniti hanno anche registrato altri 976 decessi per complicanze provocate dal Coronavirus. Il bilancio aggiornato parla di 181.775 morti. Leggi su liberoquotidiano

RaiNews : #coronavirus La misura verrà adottata per rispondere al notevole aumento dei contagi negli ultimi giorni - matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - ilpost : Dei ricercatori hanno identificato un caso di reinfezione da coronavirus negli Stati Uniti - profluigimarino : RT @Adnkronos: #Coronavirus, negli #Usa oltre 5,9 milioni di casi - Adnkronos : #Coronavirus, negli #Usa oltre 5,9 milioni di casi -