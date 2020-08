Coronavirus, negli Usa i casi superano i 5,9 milioni: morto anche bimbo di un anno (Di sabato 29 agosto 2020) I casi di Coronavirus negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 5,9 milioni : quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, che nelle ultime 24 ore ha registrato 44.231 nuovi contagi,... Leggi su gazzettadelsud

RaiNews : #coronavirus La misura verrà adottata per rispondere al notevole aumento dei contagi negli ultimi giorni - matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - Ticinonline : Primo caso di reinfezione negli Stati Uniti

