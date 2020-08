Coronavirus, negli Usa dietrofront della Fda sulla terapia con il plasma: «I dati sui benefici sono stati travisati». In Perù lockdown prorogato fino a ottobre (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Usa EPA/Stefani Reynolds Il commissario della Fda Stephen HahnLa terapia con il plasma per la cura del Coronavirus torna a far discutere negli stati Uniti, dopo che la Food and Drug Administration aveva prima esaltato i benefici del metodo di cura, per poi ritrattare con dichiarazioni più caute da parte del commissario dell’agenzia, l’oncologo Stephen M. Hahn, dopo che diversi esperti avevano accusato l’agenzia di aver «travisato gravemente» i dati sui risultati della terapia. In particolare a essere messa in discussione è stata la riduzione della mortalità al 35%, dichiarata dalla Fda, ma che ... Leggi su open.online

