Coronavirus, Milano ancora in crescita: 140 nuovi casi, 86 in città (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 agosto 2020 - Oggi nel Milanese sono stati registrati 140 casi di Coronavirus, di cui 86 nel capoluogo . Questi i dati giornalieri sull'epidemia di Coronavirus forniti dalla Regione ... Leggi su ilgiorno

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - fattoquotidiano : Coronavirus, in provincia di Milano 133 casi: 81 in città. Il direttore dell’Ats: “Indizi di alta trasmissibilità,… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Focolaio in Rsa Milano, 22 positivi. Russia oltre i 980mila casi… - Marco_chp1 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 289 casi. Nessun decesso in 24 ore - Corriere : Così una donna si è infettata nel bagno di un aereo (partito da Milano) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Milano Coronavirus, a Milano 316 contagi su 20mila tamponi. Briatore dimesso dal San Raffaele IL GIORNO Coronavirus, Briatore lascia il San Raffaele

Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica risultando positivo al coronavirus. L'imprenditore, a quanto si apprende, ha lasciato l'ospedale a bordo di ...

In Lombardia 289 nuovi casi, nessun decesso per Covid

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Sono 289 (di cui 38 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi da coronavirus a fronte di 18.701 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lomb ...

Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica risultando positivo al coronavirus. L'imprenditore, a quanto si apprende, ha lasciato l'ospedale a bordo di ...(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Sono 289 (di cui 38 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi da coronavirus a fronte di 18.701 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lomb ...