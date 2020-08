Coronavirus: migliaia a Londra protestano contro il lockdown (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA, 29 AGO - migliaia di persone stanno manifestando a Trafalgar Square a Londra contro il lockdown imposto dal governo nella lotta alla pandemia da Coronavirus. Le foto pubblicate sui media ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Migliaia di persone si sono radunate a Trafalgar Square nel cuore di Londra, in barba a divieti di assembramenti e obblighi di mascherine, per protestare contro il lockdown. Proliferano i cartelli con ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 28 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.462 posit ...