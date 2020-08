Coronavirus, l'infettivologo sardo contro i negazionisti: "L'emergenza chiama ma non siamo eroi" (Di sabato 29 agosto 2020) "Molti hanno pensato che fosse finito, ma la realtà è un'altra". Così Anonio Pintus su Facebook con un post che lo ritrae in tuta e mascherina nel reparto Covid dell'ospedale di Sassari. Il medico racconta di essere rientrato dalle ferie "vista la situazione di affanno" e... Leggi su repubblica

"Emergenza Covid-19: per far capire agli idioti che ancora oggi sottovalutano la grave pandemia che sta attraversando il pianeta, ebbene a Sassari vista la situazione di affanno e di gravità che si è ...

"L'emergenza chiama", virale post infettivologo Sassari

