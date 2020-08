Coronavirus Lazio: 171 i nuovi casi, 103 sono a Roma. Ecco gli ultimi dati dalle Asl (Di sabato 29 agosto 2020) sono 171 i casi di Coronavirus registrati oggi nel Lazio, di questi 103 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e con link dalla Sardegna. Leggi anche: Coronavirus, impennata di contagi a Latina e provincia: 18 i nuovi casi. Ecco dove sono stati registrati Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: 32 i casi nelle ultime 24h e di questi sedici i casi di rientro, quattordici con link dalla Sardegna, uno dalla Spagna e uno dalla Grecia. Otto sono contatti di casi già noti e isolati; Asl Roma 2: 55 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,4% Regioni con… - repubblica : Coronavirus Lazio, camici e tute Covid pagati e mai arrivati: Regione sotto accusa - LaStampa : Mai arrivato il vestiario di protezione commissionato a una società tarantina. La Regione: «Noi truffati, ma nessun… - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,3% Regioni con il maggio… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,3% Regioni con… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

"Su 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 103 sono a Roma e zero decessi.Il Partito democratico non si vergogna di nulla, neppure del simbolo del Pd del Lazio che ha deciso di utilizzare come bandiera una mascherina. Peccato però che l'idea sia venuta da quella Regione, il ...