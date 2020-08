Coronavirus, la testimonianza: “Tampone negativo ma ero contagiato” (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, è andato in giro positivo ma senza saperlo. Anche perché si era sottoposto volontariamente al tampone risultato poi negativo. E’ la storia di un 26enne romano, ora ricoverato in Veneto dove era in vacanza dalla nonna. Positivo senza saperlo, pur avendo fatto regolarmente il test. E’ la storia singolare di un 26enne romano, residente … L'articolo Coronavirus, la testimonianza: “Tampone negativo ma ero contagiato” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, la testimonianza: 'Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della mia vit… - ConsulcesiGroup : In prima linea nella battaglia contro #Covid19 ci sono anche tantissimi #medici volontari #Usca. Fondamentali… - LBeddini : Coronavirus, la testimonianza: 'Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della ... - Riccardo72R : Età media dei contagiati coronavirus scesa sotto i 30, giovani sconsiderati positivi dopo aver frequentato feste in… - Marco_Freccero : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, la testimonianza: 'Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della mia vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus testimonianza Coronavirus, la testimonianza: "Il virus non esiste? Io l'ho avuto, stavo per morire e ho trascorso 5 mesi della mia vita in ospedale, non sottovalutate" TGCOM “Mettersi in gioco”, manuale degli sportivi con i consigli del Papa

ROMA (ITALPRESS) – Un “manuale” che suggerisce la possibilità di vivere lo sport – ma anche la vita stessa – secondo le indicazioni concrete di un coach d’eccezione: Papa Francesco. Ecco il senso e il ...

Padre Francesco, il francescano gioioso con Gesù e Barletta nel cuore

Barletta - «Nel cuore, dopo nove anni, sento tanta tristezza ma anche tanta ricchezza». È come sempre diretto e francescano nelle sue parole e nei suoi pensieri padre Francesco Milillo nel congedarsi, ...

ROMA (ITALPRESS) – Un “manuale” che suggerisce la possibilità di vivere lo sport – ma anche la vita stessa – secondo le indicazioni concrete di un coach d’eccezione: Papa Francesco. Ecco il senso e il ...Barletta - «Nel cuore, dopo nove anni, sento tanta tristezza ma anche tanta ricchezza». È come sempre diretto e francescano nelle sue parole e nei suoi pensieri padre Francesco Milillo nel congedarsi, ...