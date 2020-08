Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 agosto: morti, contagi, guariti (Di sabato 29 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 29 agosto 2020. È di 23.156 (+121) persone attualmente positive, 35.473 morti (+1) e 208.224 (+ 1.322) guariti, per un totale di 266.853 (+1.444) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Leggi anche: 1. Coronavirus, nuovo focolaio in una Rsa: 22 contagiati in una casa di riposo a Milano / 2. Flavio ... Leggi su tpi

RobTallei : La Francia ha superato l’Italia per numero totale di contagi da coronavirus. - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Focolaio in Rsa Milano, 22 positivi. Russia oltre i 980mila casi… - DarioPanzac89 : RT @Agenzia_Ansa: Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 di ieri… - miagmarsuren : RT @Agenzia_Ansa: Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 di ieri… -