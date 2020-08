Coronavirus – Italia, 1444 contagi e boom di tamponi: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di sabato 29 agosto 2020) Stando ai dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia c’è stato un solo morto, 1.322 guariti e 1.444 nuovi casi su 99.108 tamponi effettuati, nuovo record assoluto. Oggi è risultato positivo l’1,45% dei tamponi effettuati,in calo rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono le solite: Lombardia (289), Campania (188), Lazio (171), Veneto (151), Emilia Romagna (149), Toscana (92) e Piemonte (90). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 266.853 casi totali 35.473 morti 208.224 guariti Gli attualmente positivi in Italia sono 23.156, così suddivisi: 1.168 (+37) ricoverati in ospedale (5,0%) 79 (+5) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 21.909 (+126) in isolamento ... Leggi su sportfair

RobTallei : La Francia ha superato l’Italia per numero totale di contagi da coronavirus. - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - paolo36100 : @ClaudioDeglinn2 IL LADRO ZINGARETTI VUOLE DARE LEZIONI DI IGNORANZA,SENZA DUBBIO UN OTTIMO PROFESSORE,SE CI FOSSE… - BellomoAlexis : Un 'Vairus' pericolosissimo che fa' 1 morto e per trovarlo devi pure farti il tampone....?????????????????????????????????? Coronav… -