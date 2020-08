Coronavirus: Iran, 1.905 casi e 110 morti in 24 ore (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 29 AGO - L'Iran ha registrato 1.905 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, un andamento che porta il totale dei contagi nel Paese a quota 371.816: lo ha reso noto oggi la portavoce ... Leggi su corrieredellosport

CORONAVIRUS IN IRAN: Altri 112 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 21.249: Sale a 829.409 morti nel Mondo - Coronavirus: in Iran, 2.190 nuovi casi - Coronavirus: in Iran, 2.190 nuovi casi, totale morti 21.137

(ANSA) - TEHERAN, 29 AGO - L'Iran ha registrato 1.905 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un andamento che porta il totale dei contagi nel Paese a quota 371.816: lo ha reso noto oggi la portavoce ...

Iran. Il prossimo 18 giugno si svolgeranno le elezioni presidenziali

Il capo dell’IRNA (Islamic Republic News Agency) Jamal Orff ha dichiarato che il Consiglio dei guardiani della rivoluzione ha approvato la data delle elezioni presidenziali per il prossimo 18 giugno.

