Coronavirus in Toscana: 92 contagi, oggi 29 agosto (21 rientri dalle vacanze) (Di sabato 29 agosto 2020) I nuovi contagi registrati oggi, 29 agosto, sono 92 (25 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia); 20 sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (13 Sardegna, 7 altro). Il 45% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. L'età media dei 92 casi odierni è di 37 anni Leggi su firenzepost

